وكتب المحللان إيون هوانغ وهيسو مين في إيضاح أن شركات بناء السفن سيتعين عليها التعامل مع غياب العمال المهرة والتضخم وضعف سلاسل الإمداد إذا وجهت خبرتها الرائدة عالميا لمصلحة الولايات المتحدة.

ورغم ذلك قد يرفع استثمار سول المقترح بقيمة 150 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع تركيز على العقود البحرية، قيمة رأسمال أحواض السفن بواقع 3.2 مليار دولار (4.5 تريليون وون كوري).

وذكر المحللان أن حجم الاستثمار المقترح الضخم قد يعتمد على المشاركة المباشرة لشركات الشحن.