والهند أكبر سوق من حيث المبيعات والإيرادات لسوزوكي موتور، التي تحتفظ بوجود لها هناك من خلال حصة الأغلبية التي تمتلكها في ماروتي سوزوكي الرائدة في السوق.

وأطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء، عملية تصدير أول مركبة كهربائية لشركة ماروتي سوزوكي الهندية (إي فيتارا ) لنحو 100 دولة، كما دشن إنتاج خلايا بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية الهجينة القوية في منشأة الشركة في هانسالبور.

وقال توشيهيرو سوزوكي في كلمة خلال الفعالية،: "ستستثمر سوزوكي أكثر من 70 ألف كرور روبية في الهند، في غضون السنوات الخمس إلى الست المقبلة".