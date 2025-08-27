وقال لي ينغ المتحدث باسم وزارة النقل للصحفيين إن التقدير الأولي يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق منذ بداية موسم السيول ويتضمن ذلك 23 مقاطعة ومنطقة وبلدية، أي أكثر من ثلثي التقسيمات الإدارية في الصين.

ووفقا لوزارة الموارد المائية الصينية، بدأ موسم السيول رسميا في الأول من يوليو وشهدت الصين أمطارا قياسية في شمال البلاد وجنوبها.

وقال لي إن وزارتي النقل والمالية خصصتا 540 مليون يوان للسلطات المحلية لدعم إصلاح الطرق في حالات الطوارئ.

ووفقا لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، خصصت الحكومة 5.8 مليار يوان تمويلا جديدا للإغاثة من الكوارث منذ أبريل وذلك جراء السيول والانهيارات الأرضية والزلازل والجفاف التي تسببت جميعها في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 52.2 مليار يوان في يوليو وحده.