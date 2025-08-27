يشمل الاتفاق توريد قطع الغيار وخدمات الإصلاح والدعم الهندسي الميداني للمعدات التوربينية الحيوية في المحطة، بما في ذلك توربينات الغاز عالية التحمل، وتوربينات البخار، وضواغط الهواء لثلاثة وحدات للغاز الطبيعي المسال.

وتؤكد هذه الصفقة التركيز الاستراتيجي للشركة الأميركية على دعم وجودها في مجال الغاز الطبيعي المسال من خلال خدمات دعم الأصول الحيوية للمنشآت النفطية والغازية.