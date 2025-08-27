وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" الأميركية أن مجلس إدارة أكبر شركة للنفط والغاز الطبيعي في الصين وافق الثلاثاء على خطة لشراء شركات شينغيانغ غاز ستوريدج وشيانغوسوي غاز ستوريدج ولياوهي غاز ستوريدج من شركة تشاينا ناشونال بتروليو كورب الصينية المملوكة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يزيد فيه استهلاك الصين من الغاز الطبيعي في محاولة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الاعتماد على الفحم للحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.

ومن المتوقع ارتفاع طلب الصين على الغاز الطبيعي بأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2050، وفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي تأخذ في الاعتبار السياسات الحالية والمعلنة.

وقالت بتروتشاينا في إفصاح رسمي إن شراء الشركات الثلاث سيضيف حوالي 11 مليار متر مكعب إلى سعة تخزين الغاز لديها، مضيفة "سيعزز هذا كفاءة التعديل ويعظم الفوائد الإجمالية لسلسلة صناعة الغاز الطبيعي".

وتعرض بتروتشاينا حوالي 17 مليار يوان لشراء شينغيانغ غاز ستوريدج و10 مليارات يوان لشركة شيانغوسوي غاز ستوريدج وحوالي 13 مليار يوان مقابل لياوهي غاز ستوريدج.

يأتي الاتفاق المقترح بعد انخفاض أرباح بتروتشاينا عن أعلى مستوى لها في النصف الأول من العام الحالي، نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الخام وركود الطلب المحلي على النفط. وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 84 مليار يوان (12 مليار دولار) للأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 89 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.