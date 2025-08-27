وقالت أجيليتي في افصاح لسوق دبي المالي: "تعزز هذه الصفقة مكانة مينزيز كأكبر مزود لخدمات الطيران في العالم، حيث تدير عملياتها في 350 مطارا عبر 65 دولة".

وسيتم إعادة هيكلة عملية G2 تحت اسم مينزيز للطيران مع بدء تنفيذ خطة الدمج لضمان انتقال سلس للموظفين والعملاء والشركاء.

وتابع البيان: "سيتم دمج بيانات G2 Secure Staff المالية مع بيانات مينزيز ومن المتوقع أن تزيد إيرادات مينزيز بنسبة 20 بالمئة الى ما يزيد على 3.1 مليار دولار بناءً على بيانات مينزيز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024".

وكانت "أجيليتي" قد أعلنت في أبريل الماضي، توقيع "مينزيز للطيران" اتفاقية لتملك 100 بالمئة من الشركة الأميركية "G2 Secure Staff" مزود خدمات الطيران المفضل لشركات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب آخر بيانات معلنة، فقد تكبدت "أجيليتي" خسائر خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 270.44 مليون دينار، مقابل 24.70 مليون دينار ربح الفترة المماثلة من العام المنصرم.