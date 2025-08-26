وأضافت لاغارد في تصريحات لقناة فوكس بيزنس التلفزيونية الأميركية: "اعتقد أن الشركات ستتعامل مع الموقف بمجرد اتضاح الأمور واستقرارها دون طعن عليها ولا إعادة التفاوض بشأنها مئات المرات".

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن لاغارد القول إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة سيكون "محدودا" على إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت لاغارد على هامش مشاركتها في مؤتمر جاكسون هول للبنوك المركزية بولاية وايومنغ: "في حين أن الاقتصاد ليس مزدهرا، فإن الأمر يعود إلى إمكاناته بشكل متزايد... النمو متواضع نسبيا، لكنه مرن ويسير في طريقه إلى الارتفاع، حيث تبدو العوامل الأساسية، مثل الاستهلاك والاستثمار، جيدة في الوقت الحالي".

وتدعم تعليقات لاغارد فكرة أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تُثير قلقًا كبيرًا لدى صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

وقد جادلت لاغارد نفسها بأن الاتفاقية كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، ويبدو أن احتمالية تكرار ذلك تتزايد الشهر المقبل، حيث صرّح رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة بأن هناك "عقبة كبيرة" أمام اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد ثماني تخفيضات حتى الآن.