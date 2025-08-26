ووقع المكتب في فبراير 2023 اتفاقيتين تمويليتين مع حكومة أنغولا بقيمة تتجاوز 445 مليون درهم، لدعم مشاريع حيوية في مجالي التقنية والبنية التحتية، وتشمل الاتفاقية الأولى، والبالغة قيمتها أكثر من 330 مليون درهم، إنشاء مركزين للبيانات ومنصة للحوسبة السحابية وفق أحدث المعايير العالمية، عبر شركة "بريسايت" الإماراتية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات.

أما الاتفاقية الثانية، بقيمة تتجاوز 115 مليون درهم، فتهدف إلى تحديث أنظمة إنارة الطرق في مدن عدة بجمهورية أنغولا من خلال استخدام تقنيات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع شركة "مارك كابلز" الإماراتية الرائدة في مجال الكابلات وأنظمة الطاقة.

وجرى تنفيذ هذه التسهيلات التمويلية بالشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد، ما يوفر هيكلة مالية آمنة ويعزز فرص نجاح المشاريع واستدامتها.

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، أن دعم المشاريع الاستراتيجية التي تحقق أثراً تنموياً في الدول الشريكة وتفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية يمثل جوهر رسالة "أدكس"، مضيفاً أن التعاون مع أنغولا يعكس الرؤية المشتركة للدولتين في دعم مسيرة التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ويمهد لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تعود بالنفع على الجانبين.

ويعكس حضور "أدكس" المتنامي في أنغولا حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع إفريقيا، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تتيح للشركات الوطنية الانطلاق بثقة إلى الأسواق العالمية.