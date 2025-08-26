تم توقيع عقود الصفقة مساء أمس الاثنين على هامش لقاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وقالت كوريان إير في بيان إن الصفقة تشمل 103 طائرات من الجيل الجديد لطائرات بوينغ بقيمة 36.2 مليار دولار و19 محرك إضافي من شركتي جنرال إلكتريك إيروسبيس وسي.إف.إم بقيمة 690 مليون دولار وعقد صيانة للمحركات لمدة 20 عاما مع جنرال إلكتريك إيروسبيس بقيمة 13 مليار دولار.

وأضافت كوريان إير "هذه الصفقة خيار استراتيجي لتعزيز شراكة كوريان إير مع الصناعات الجوية الأميركية .. هذا استثمار استراتيجي في السوق الأميركية سيعزز القدرات التسشغيلية لشركة الطيران وقدرتها التنافسية في السوق العالمية ويعزز العلاقات التجارية المزدهرة التي ستقود النمو المستدام".

وقالت إن صفقة الطائرات تشمل 20 طائرة بوينغ 777-9 و25 طائرة بوينغ 787-10 و50 طائرة بوينغ 737-10 و8 طائرات شحن طراز بوينغ 777-8 إف. ومن المقرر تسليم الطائرات على مراحل حتى نهاية 2030.

حضر حفل توقيع الاتفاق والتر شو رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركتي كوريا إير وهانجين جروب، وستيفاني بوب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات المدنية وروسيل ستوكس الرئيس التنفيذي لقطاع المحركات والخدمات المدنية في جنرال إلكتريك إيروسبيس.