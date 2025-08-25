على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، يشهد مناخ الأعمال في ألمانيا تحسنا. فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ الاثنين أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 89 نقطة في أغسطس الجاري، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر، محققا بذلك أعلى مستوى منذ أبريل 2024.