وأعلنت أكوا باور ، في بيان صحفي الأحد، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي محطتين للإنتاج الكهربائي باستخدام التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، هما مشروع محطة الرماح 1 ومشروع محطة النعيرية 1، واللتان تقعان في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاوات.

وبحسب الشركة ، تشكل حصة أكوا باور في كل مشروع نسبة 35 بالمئة، مشيرة إلى أنه تم توفير التمويل، عبر تحالف من المقرضين المحليين والدوليين، إضافة إلى وكالة ائتمان الصادرات.