وأوضحت البيانات الصادرة بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد أن الإيرادات الفعلية بلغت 22.057 مليار دينار، منها 19.358 مليار دينار إيرادات نفطية. وكانت قيمة الإيرادات المتوقعة عند 18.9 مليار دينار، بحسب وكالة رويترز.

بينما بلغت المصروفات 23.113 مليار دينار، وهي أقل من المتوقع في مشروع الميزانية والبالغ 24.5 مليار دينار.