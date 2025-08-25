وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية "شاملة إعادة التصدير"، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية "باستثناء إعادة التصدير" بنسبة 8.4 بالمئة.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2 بالمئة، فيما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمئة، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5 بالمئة، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2 بالمئة مقابل 74.7 بالمئة في يونيو 2024.

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7 بالمئة، حيث أسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2 بالمئة مقابل 32.7 بالمئة، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5 بالمئة من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3 بالمئة، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6 بالمئة.

وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5 بالمئة من إجمالي الصادرات و27.9 بالمئة من إجمالي الواردات في يونيو 2025.

وفي ذات السياق، كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025، عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2 بالمئة.

في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3 بالمئة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8 بالمئة، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7 بالمئة في الربع الثاني 2024 إلى 67.9 بالمئة في الربع الثاني 2025.

أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2 بالمئة.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 37.3 بالمئة مقابل 35.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0 بالمئة من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7 بالمئة، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9 بالمئة.

وأوضحت النشرة، أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2 بالمئة من إجمالي الصادرات و27.4 بالمئة من إجمالي الواردات في هذه الفترة.