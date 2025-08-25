وقالت لاغارد، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن: "استقلال أي بنك مركزي أمر بالغ الأهمية. وبالنسبة لي، علينا أن نكون مسؤولين، وأن نقدم تقارير ونجيب على جميع أسئلة الكونغرس في الولايات المتحدة أو البرلمان الأوروبي. لكن من الضروري للغاية أن يكون جميع البنوك المركزية مستقلة."

وأضافت أنها خلال فترة توليها رئاسة صندوق النقد الدولي، أتيحت لها الفرصة لمراقبة ما يحدث عندما يتعرض استقلال البنوك المركزية للتهديد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وأوضحت لاغارد قائلة إن "البنوك المركزية تصبح غير فعالة، وتبدأ في القيام بأمور لا ينبغي لها القيام بها، ويحل عدم الاستقرار إن لم يكن الأسوأ. لذا أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هذا الأمر موضع نقاش."

يُذكر أنه في الولايات المتحدة، حيث حضرت لاغارد الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، يتعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لهجمات متواصلة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفضه خفض أسعار الفائدة.

وقد أعرب المسؤولون الحاضرون في الندوة عن دعمهم له بالتصفيق له وهم وقوف قبل إلقائه كلمته.

لكن جيروم باول لا يحدد بمفرده معدلات الفائدة الأميركية، لذلك يسعى ترامب أيضا إلى إعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجعله أكثر انسجاما مع رؤيته للاقتصاد.

ووسع مؤخرا نطاق أهدافه من خلال المطالبة برحيل عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك التي اتهمها معسكره بتزوير وثائق للحصول على قرض عقاري.