ووفقًا لتحليل نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الاثنين، تم ربط محطات فحم بقدرة إجمالية تبلغ 21 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بين يناير ويونيو الماضيين، وهو ما يعد أعلى رقم في النصف الأول منذ عام 2015.

يتوقع المحللون أن يتجاوز إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات كهرباء الفحم في الصين 80 غيغاواط بنهاية العام.

وذكر مركز أبحاث الطاقة المتجددة بالصين في تقريره: "على الرغم من التغير السريع في القدرة ومزيج توليد الطاقة، لا يظهر بناء محطات توليد الطاقة بالفحم في الصين أي تباطؤ".

وفي الوقت نفسه، تواصل الصين زيادة إنتاج الطاقة الخضراء. ويتوقع المركز أن تزيد قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأكثر من 500 غيغاواط بنهاية عام 2025.

وبالمقارنة، أضافت ألمانيا ما يقل قليلاً عن 20 غيغاواط كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية في عام 2024، ليصل إجمالي قدرتها إلى حوالي 190 غيغاواط، وفقًا لوكالة الشبكة الاتحادية الألمانية.

في الوقت نفسه أدى التوسع السريع في الطاقة الخضراء إلى الحد من الانبعاثات. وقد أظهر تحليل أجرته البوابة الإلكترونية "كاربون بريف" أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين انخفضت بنسبة 1 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت انبعاثات قطاع الطاقة وحده - وهو أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في البلاد - بنسبة 3 بالمئة خلال الفترة نفسها.