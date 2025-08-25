وقال السفير، وفقا لنص كلمة نشرتها السفارة الصينية يوم السبت، "لا يخفى على أحد أن تدابير الحماية التجارية باتت جامحة، لتلقي بظلالها على التعاون الزراعي بين الصين والولايات المتحدة".

تحول القطاع الزراعي إلى نقطة خلاف رئيسية بين الصين والولايات المتحدة في ظل انخراط القوتين العظميين في حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفرضت الصين في مارس رسوما جمركية تصل إلى 15 بالمئة على منتجات زراعية وغذائية أميركية بقيمة 21 مليار دولار ردا على رسوم جمركية أمريكية شاملة.

ومددت واشنطن وبكين هذا الشهر هدنة تجارية لمدة 90 يوما لتؤجلا بذلك فرض رسوم جمركية في خانة المئات على بضائع كل منهما.

وقال شيه في كلمة ألقاها خلال حدث لقطاع فول الصويا في واشنطن يوم الجمعة إن الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين تراجعت 53 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع انخفاض صادرات فول الصويا 51 بالمئة.

وأضاف شيه "المزارعون الأميركيون، مثل نظرائهم الصينيين، مجتهدون ومتواضعون. ينبغي ألا تسيطر السياسة على الزراعة وينبغي عدم إجبار المزارعين على دفع ثمن أي حرب تجارية".

وأكد السفير أن الزراعة مجال تعاون واعد و"ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية". وأضاف أن الصين تتمتع بميزة نسبية في المنتجات كثيفة العمالة، بينما تتفوق الولايات المتحدة في السلع السائبة كثيفة الاستخدام للأراضي من خلال الإنتاج الآلي واسع النطاق.

وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز الشهر الماضي إن واشنطن ستحد من تملك "الخصوم الأجانب"، للأراضي الزراعية ومنهم الصين.

وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية تسريح 70 باحثا أجنبيا متعاقدا بعد مراجعة للأمن القومي تهدف إلى حماية إمدادات الغذاء الأميركية من خصومها، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

ورفض شيه المخاوف الأميركية، قائلا "يمتلك المستثمرون الصينيون أقل من 0.03 بالمئة من الأراضي الزراعية الأميركية، فمن أين يأتي ادعاء ’تهديد الأمن الغذائي الأميركي‘ من الأساس؟"، واصفا القيود الأميركية بأنها "تلاعب سياسي".