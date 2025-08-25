وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق هذا العام إن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يستهدف طاقة تكرير تصل إلى 1.65 مليون برميل يوميا.

وذكر البيان "هذا التطور الاستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، الذي سجل عام 2024، مستوى 1.1 مليون برميل يوميا والذي وضع العراق على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية وهو ما سيحقق جملة من المكاسب، أبرزها؛ خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود".

ووقع العراق، الذي يسعى لجذب شركات النفط العالمية العملاقة، مؤخرا اتفاقيات مع شركات نفط أجنبية كبرى منها شيفرون الأميركية وتوتال إنرجيز الفرنسية وبي.بي البريطانية.