كما يهدف المقر إلى جمع المؤثرين من صناع المحتوى ورواد اقتصاده من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز تأثيرهم وتطوير أعمالهم للمساهمة في استدامة اقتصاد صنّاع المحتوى والنهوض بإمكانياته وآفاقه المستقبلية.

كما نجح مقر المؤثرين في استقطاب 78 شركة عالمية تعمل في هذا القطاع من 24 دولة لتنتقل إلى دولة الإمارات، وجاءت كل من: المملكة المتحدة، وباكستان، والولايات المتحدة، والهند، وفرنسا، وألمانيا، في مقدمة دول صناع المحتوى المنتقلين إلى الإمارات.

ويعد صناع المحتوى الذين استقطبهم المقر للانتقال إلى الإمارات من أبرز المؤثرين حول العالم، حيث يتابعهم أكثر من 2.45 مليار متابع، ويحظى محتواهم المتميز الذي يقدمونه في شتى المجالات وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بملايين المشاهدات، ما يمنحهم القدرة على ترسيخ علاقات موثوقة وتفاعل قوي مع جمهور واسع ولعب دور حيوي في تشكيل الرأي العام، ونشر الوعي بمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، والمساهمة في مضاعفة نمو اقتصاد صناعة المحتوى.

وأكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن نجاح مقر المؤثرين يبرهن على ريادة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للمؤثرين وخبراء اقتصاد صناعة المحتوى، ويأتي ذلك ثمرة للرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نواصل الجهود ضمن هذه الرؤية لبناء قطاع اقتصادي متكامل لصناعة المحتوى.

وقال: اقتصاد صناعة المحتوى من المحركات الرئيسية لتشكيل توجهات العالم المقبلة، ودولة الإمارات تعمل دائماً بجهود كبيرة لتكون من الأوائل في صناعة المستقبل وريادته، وهدفنا في مقر المؤثرين أن نرسخ منظومة شاملة وجاذبة لجميع أطراف اقتصاد صناعة المحتوى، لدعم انتشار المحتوى الإيجابي والهادف وتأثيره في تنمية المجتمعات؛ استقطاب دولة الإمارات للشركات العالمية والمؤثرين دليل واضح على أن الدولة تمتلك مزايا فريدة تؤهلها لتكون مركزاً محورياً في تشكيل مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى وتعزيز نموه عالميا.

وأضاف محمد القرقاوي: نؤمن بأن المبدعين والمبتكرين هم من يصنعون عالماً أفضل للإنسانية، ومقر المؤثرين هو حاضنة لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة ومنصة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات عبر جمع هذا العدد الكبير من المؤثرين الذين يمثلون جميع ثقافات العالم تحت سقف واحد، وتوفير بيئة تمكينية تسمح لهم بتحقيق أقصى إمكاناتهم، ليواصلوا من خلال محتواهم الهادف إلهام الجميع في رحلة بناء عالم أكثر ترابطاً وإيجابية.

وكان مقر المؤثرين قد دشن أعماله، ضمن قمة المليار متابع في نسختها الثالثة يناير الماضي، بهدف تعزيز تأثير صناع المحتوى الهادف وتطوير أعمالهم للمساهمة في استدامة اقتصاد صنّاعة المحتوى والنهوض بإمكاناته وآفاقه المستقبلية، وترسيخ موقع الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي.

وجاء المقر ثمرة لـ"صندوق دعم صناع المحتوى" الذي وجه به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال أعمال "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية، لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

ويمثل مقر المؤثرين حاضنة عالمية لرواد واقتصاد صناعة المحتوى والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم، وتم تجهيزه لاستضافة أكثر من 300 فعالية وورشة عمل سنويا، كما يقدم خدمات حصرية لأعضائه، تشمل إجراءات التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، ودعم الانتقال إلى الإمارات، والمساعدة في تأسيس الشركات.

ويستهدف مقر المؤثرين استقطاب واحتضان المؤثرين وصناّع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي، وصناع المحتوى الصوتي "البودكاست" والعاملين في الفنون البصرية، إضافة إلى شركات الإعلان والتسويق والعلامات التجارية وإنتاج الوسائط والموسيقى والفنون، واستوديوهات الرسوم المتحركة، والعلامات التجارية للأزياء وأنماط الحياة.

ومن أجل ترسيخ عناصر متكاملة لمجتمع الصناعات الإبداعية الحديث، تشمل الفئات المستهدفة أيضا، شركات التكنولوجيا، من منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات بث الفيديو والصوت، إلى شركات الألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركات الواقع الافتراضي والمعزز، والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، إلى جانب وكالات إدارة المواهب، ورواد الأعمال المتخصصين بالوسائط والمحتوى.