وقال بولارد في تصريحات لقناة فوكس بيزنس التلفزيونية اليوم الخميس: "أسعار الفائدة مرتفعة بعض الشيء حاليًا، وأعتقد أنه يمكننا خفضها بنحو 100 نقطة أساس بحلول عام 2026 - أعتقد أن ذلك سيبدأ بخفض سعر الفائدة هنا في اجتماع سبتمبر، وربما يتبعه في وقت لاحق من هذا العام".

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بولارد، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بيردو حاليًا قوله إنه على اتصال بوزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن ترشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويهدف إلى ترتيب مقابلة معه، "على الأرجح" بعد عيد العمال في الولايات المتحدة، الذي يصادف الأول من سبتمبر.

وبالنسبة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل، قال بولارد إن ذلك سيعتمد على طبيعة البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة حماية وضع الدولار كعملة احتياطي دولية.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد حث الأسبوع الماضي رئيس الفيدرالي على تنفيذ دورة من تخفيضات أسعار الفائدة، مُشيرًا إلى أن سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي ينبغي أن يكون أقل بمقدار 1.5 نقطة مئوية على الأقل مما هو عليه الآن.

وقال بيسنت في مقابلة تلفزيونية على قناة بلومبرغ: "أعتقد أننا قد ندخل في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، بدءًا بخفض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر"، مضيفا: "إذا نظرنا إلى أي نموذج، سنجد أنه ينبغي أن يكون الانخفاض 150 أو 175 نقطة أساس على الأرجح".