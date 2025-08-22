وقال نافارو للصحفيين أمام البيت الأبيض، عندما تم سؤاله عن الرسوم الجمركية على الهند، والتي من المقرر أن تتضاعف في 27 أغسطس "أرى أن ذلك سيحدث"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة.

وأضاف "لا يبدو أن الهند تريد الاعتراف بدورها (روسيا) في سفك الدماء. لا تريد ذلك ببساطة. إنها تتقرب من شي جين بينغ (الرئيس الصيني) وهذا ما تفعله".

وتعتبر هذه التصريحات الأخيرة هي الأحدث من جانب المستشار التجاري المتشدد وتأتي بعد أن أشارت الهند إلى أنها ستستمر في شراء النفط الروسي وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على سوق حيوية لموسكو.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مجددا صداقتها طويلة الأمد مع روسيا في ظل فرض ضريبة باهظة بنسبة 50 بالمئة وتحركت لتخفيف التوترات مع منافستها الإقليمية الصين في الأيام الأخيرة.