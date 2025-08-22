وقالت الشركة أمس الخميس، إنها حققت أرباحا بقيمة 7.03 مليار دولار أو 88 سنتا للسهم عن فترة الثلاثة أشهر التي انتهت في 31 يوليو، وبزيادة نسبتها 56.3 بالمئة، مقابل 4.5 مليار دولار أو 56 سنتا للسهم قبل عام.

وارتفعت المبيعات بواقع 5 بالمئة تقريبا إلى 177.4 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات وولمارت في الولايات المتحدة –من المتاجر الفعلية والقنوات الإلكترونية- بواقع 4.6 بالمئة في أحدث ربع، بزيادة طفيفة عما تحقق في الربع الأول الذي بلغ 4.5 بالمئة.

وأوضحت الشركة أن المبيعات زادت بناء على المشتريات من أقسام البقالة والصحة والعافية.

وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية زيادة بواقع 25 بالمئة، مقابل نمو بواقع 22 بالمئة في الربع الأول.