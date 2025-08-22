وقال البنك في تقريره الشهري:"في الربع الثالث قد يظل الأداء الاقتصادي شبه راكد".

غير أن هذه التقديرات جاءت أكثر تفاؤلًا بشكل طفيف، مقارنة بما كانت عليه في مطلع يونيو الماضي، إذ تشير توقعات البنك حاليا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد يسجل زيادة طفيفة بدلًا من الركود الذي كان توقعه في السابق، ما يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتفادى بالكاد عامًا ثالثًا دون نمو.

وبحسب الأرقام المعدلة لمكتب الإحصاء الاتحادي، فإن الاقتصاد الألماني نما قليلًا في الربع الأخير من 2024 ولم ينكمش.

واعتبر خبراء المركزي الألماني أن هذا التطور يمنح الاقتصاد "منصة انطلاق أفضل" بالنسبة للعام الجاري. وأضاف الخبراء: "كما أن التطور الإيجابي غير المتوقع في مؤشرات المعنويات يلمح إلى حدوث تحسن طفيف في الربع الثالث".

ومع ذلك، رأى البنك أن حالة عدم اليقين عالية تظل مرتفعة حتى بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك "نظرًا لأسئلة ما تزال مفتوحة ولسياسات الولايات المتحدة الاقتصادية المتقلبة"، ولفت التقرير إلى أن الأعباء على الصادرات التي تحمل شعار "صُنِع في ألمانيا" إلى الولايات المتحدة سترتفع في كل الأحوال.

واستبعد البنك، بشكل عام، أن تقدم الصناعة المحلية في الربع الثالث " أي زخم للنمو"، كما استبعد أي دفعة قوية من جانب قطاع البناء، رغم وجود مؤشرات على تعافٍ في حجم الطلبيات في هذا القطاع، ورأى البنك أن ضعف التوقعات في سوق العمل سيؤدي إلى الحد من الاستهلاك الخاص.

وأفادت الحسابات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي بأن نمو الاقتصاد في ألمانيا في الربع الثاني انكمش بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق عليه. ومن المقرر أن يقدّم المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن غدا الجمعة تفاصيل أوفى عن تطور الاقتصاد في فصل الربيع.