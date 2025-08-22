وبحسب الوكالة، فقد قال المصدر إنه بموجب الاتفاق، ستستخدم شركة ميتا خوادم غوغل كلاود وخدمات التخزين والشبكات وغيرها من الخدمات.

وقال مارك زكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في يوليو الماضي إن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات لبناء عدد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة.

وفي يونيو، ذكرت رويترز أن شركة أوبن إيه.آي تخطط لإضافة خدمة غوغل كلاود التابعة لألفابت لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الحوسبة السحابية.

وتسعى شركة ميتا لجذب شركاء خارجيين لمساعدتها في تمويل البنية التحتية الضخمة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي عبر التخلص من أصول مراكز بيانات بقيمة ملياري دولار، حسبما كشفت الشركة في إفصاح هذا الشهر.