تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.63 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 63.51 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة الماضية. وعلى أساس أسبوعي، كسب خام برنت 2.7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.1 بالمئة حتى الآن.

ويتوقع المتعاملون مزيدا من المخاطر مع تلاشي الأمل في أن تنجح جهود وساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل سريعا إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكانت الآمال في إنهاء الحرب العامل وراء عمليات بيع النفط خلال الأسبوعين الماضيين.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن المخزونات انخفضت ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا يبلغ 1.8 مليون برميل.

ويتابع المستثمرون أيضا ندوة جاكسون هول الاقتصادية في وايومنغ بحثا عن دلائل قد تشير إلى خفض سعر الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كلمة اليوم الجمعة.

ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط، مما قد يعزز الأسعار.