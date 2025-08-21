وقالت المجموعة إنه لم يتم الوصول إلى أي بيانات حساسة، مؤكدة أن كلمات المرور أو عناوين البريد الإلكتروني أو تفاصيل الحسابات المصرفية لم تتأثر.

وأضافت أن "المخترق تمكن من الوصول إلى أحد أنظمة الكمبيوتر الذي يحتوي على البيانات التالية: الاسم واللقب ورقم الهاتف ورقم بطاقة SIM ورمز PUK وخطة التعرفة".

ولفتت الشركة التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية الى أنها تقدمت بشكوى إلى السلطات القضائية.

وأوصت أورانج بلجيكا عملاءها "باليقظة لدى تلقي أي اتصال مشبوه".