وأشارت صحيفة "بيبر" أن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي أكدت ذلك في ردها على أسئلة أعضاء مؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن القواعد الجديدة ستشجع شركات التأمين على إضافة المزيد من العلاجات والأدوية والمعدات الطبية المبتكرة إلى تغطيتها التأمينية.

كما تتضمن التوجيهات اقتراح خارطة طريق للمرحلة التالية من تطوير التأمين الصحي وتحديد المهام الرئيسية لشركات التأمين الصحي في الصين.

وبحسب الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، فإن الخطة الجديدة تستهدف أيضا تحسين تطور ونمو قطاع التأمين الصحي وتحسين الرقابة على القطاع.