وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان ارتفع إلى 49.9 نقطة مقابل 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهرت بيانات البنك انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.7 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 51.9 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وأشارت بيانات جيبون بنك إلى تحسن طفيف في ظروف إنتاج قطاع التصنيع خلال أغسطس للشهر الثاني خلال الشهور الثلاثة الماضية، في حين تباطأ نمو الإنتاج بنسبة بسيطة لدى شركات قطاع الخدمات، لكنه واصل نموه بمعدل جيد.

وارتبط ارتفاع الإنتاج عمومًا بتحسن طلب العملاء وزيادة حجم الأعمال الجديدة.

على مستوى المؤشر المجمع توسعت الأعمال الجديدة بوتيرة متواضعة، لكنها هي الأسرع في ستة أشهر.

إلا أن هذا النمو مدفوعٌ فقط بقطاع الخدمات، حيث انخفض حجم الأعمال الجديدة في شركات التصنيع، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في يوليو.