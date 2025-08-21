وجاء في البيان أن الشركة تعمل على تعديل تكاليف استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالنموذج (إيه.بي.أي)، وهي منصة تتيح لمطوري التطبيقات الأخرى والمنتجات الإلكترونية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك اعتبارا من السادس من سبتمبر.

يذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز كانت قد ذكرت قبل أسبوع أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك أرجأت إصدار نموذجها الجديد بعد فشلها في تدريبه باستخدام رقائق هواوي، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها جهود بكين لإيجاد بدائل للتكنولوجيا الأميركية.