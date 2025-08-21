وقال المكتب السويسري للجمارك وأمن الحدود الخميس، إن المبيعات الأجنبية لأميركا المعدلة وفق التقلبات الموسمية، ارتفعت بواقع 1.1 بالمئة من يونيو، مقابل تراجع بواقع 2.7 بالمئة في إجمالي الصادرات، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية.

وانخفضت الواردات من أكبر اقتصاد في العالم بواقع 7.9 بالمئة في إطار تراجع أوسع عبر المناطق، وأسفر ذلك عن فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 3 مليار فرانك (3.7 مليار دولار) مقابل 2.9 مليار فرانك في يونيو، وبالقرب من المعدل المتوسط على مدار العامين الماضيين.

وقالت جماعة الضغط "سويسميم" إن البيانات تظهر آخر شهر من التجارة قبل بدء أعلى رسوم أميركية بين الدول المتقدمة، وهو عبء سوف "يقضي بفاعلية" على التجارة عبر الحدود في بعض المناطق. وتمثل "سويسميم" شركات تصنيع الآلات والتكنولوجيا الذين تأثرت شحناتها بشكل خاص.

وقالت الحكومة إن نحو 10 بالمئة من الصادرات السويسرية تخضع للرسوم الأميركية المرتفعة، مع إعفاء السلع الأساسية مثل العقاقير حتى الآن. وما زال المسؤولون يتفاوضون مع واشنطن لتأمين رسوم إضافية أقل.