وبحسب مقال للبيت الأبيض نشر أمس، ارتفعت أرباح المساهمين في الشركات المدرجة على مؤشر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 11 بالمئة سنويا بما يعادل حوالي 3 أمثال معدل الزيادة التي توقعها المحللون.

وأضاف المقال أن أرباح 84 بالمئة من الشركات تجاوزت التوقعات وهي أعلى نسبة من نوعها منذ أربع سنوات.

ووفقا لتقديرات بنك الاستثمارالأميركي غولدمان ساكس غروب، تجاوزت أرباح المساهمين في 60 بالمئة من الشركات متوسط التوقعات.

وقال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في غولدمان ساكس إن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تجاوزت التوقعات، مضيفا "شهد الربع الثاني من العام الحالي واحدا من أعلى معدلات تجاوز الأرباح للتوقعات على الإطلاق".

وشهد الربع الثاني من العام الحالي أعلى وتيرة لتجاوز الأرباح على الإطلاق، في حين رفعت 58 بالمئة من الشركات توقعاتها لنتائج العام بأكمله، أي ضعف ما كانت عليه نسبة هذه الشركات في الربع الأول.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مسجلا سلسلة من الأرقام القياسية المتتالية.

من ناحيته أشار البيت الأبيض إلى أن ذكر كلمة "ركود" في تقارير أرباح الشركات انخفض بنسبة 84 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي.

وتعتبر الشركات مشروع قانون الرئيس ترامب التاريخي "مشروع قانون واحد كبير وجميل" حافزًا رئيسيًا لتجدد التفاؤل الاقتصادي، حيث تتوقع نموًا في عدد العملاء، وزيادة في التدفق النقدي، وتسريعًا في الاستثمارات نتيجةً للإصلاحات الضريبية الداعمة للنمو التي يتضمنها هذا القانون.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأرباح القوية قد خففت من مخاوف المستثمرين الاقتصادية.