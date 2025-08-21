ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينس مانتوروف القول "نواصل توريد الوقود بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية، والفحم الحراري والمعدني إلى الهند".

وقال مانتوروف خلال اجتماع لجنة حكومية روسية هندية إنه يرى إمكانية كبيرة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ولتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، تستهدف روسيا والهند تطوير ما يسمى بممر الشمال -الشرق بشكل مشترك بحسب مانتوروف.

يذكر أن ممر الشمال-الشرق هو طريق بحري في المحيط القطبي على امتداد ساحل روسيا. ويمكن نقل المواد الخام عبر هذا الطريق الذي يتجمد خلال فصل الشتاء.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قرر الرئيس ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الهند إلى جانب الرسوم الجمركية المقررة بشكل أساسي وهي 25 بالمئة بسبب استيراد الهند للنفط من روسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على مصفاة نايارا إنرجي الهندية المدعومة من روسيا مما أجبر المصفاة على تقليص عمليات التكرير وأجبر شركات على الحد من تعاملاتها التجارية معها.

وبحسب تقارير إعلامية بدأت الهند فرض قيود على استيراد النفط الروسي.