يعزز توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في هواتف بيكسل 10 الأربعة جهود غوغل لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحدث تغييرا جذريا في المجتمع.

في الوقت نفسه، تهاجم غوغل نقطة ضعف آبل في هاتفها الشهير آيفون، حيث لم تتمكن آبل حتى الآن من تقديم سوى عدد قليل من وظائف الذكاء الاصطناعي الأساسية على الهاتف آيفون، بينما فشلت في الوفاء بوعدها العام الماضي بتقديم نسخة أكثر تفاعلية وتنوعًا من مساعدها الافتراضي الذكي سيري.

وللاستقادة من المعالج الأكثر تطورا في هواتف بيكسل 10، تقدم غوغل خاصية ذكاء اصطناعي جديدة تسمى ماجيك كيوي.

صممت هذه الخاصية لتكون بمثابة قارئ رقمي للأفكار، حيث تجمع تلقائيا المعلومات المخزنة على الأجهزة وتعرضها عند الحاجة.

على سبيل المثال، إذا اتصل مستخدم الهاتف بيكسل 10 بشركة طيران، فمن المفترض أن تتعرف ماجيك كوي على رقم الهاتف وتعرض معلومات الرحلة إذا كانت مرسلة في رسالة بريد إلكتروني عبر خدمة جي ميل أو تقويم غوغل.

و ستأتي هواتف بيكسل 10 أيضًا مزودة بخاصية معاينة لاستخدام أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى كاميرا كوتش والتي تقترح تلقائيًا أفضل زاوية تأطير وإضاءة أثناء توجيه العدسة نحو الهدف.

كما توصي الخاصية بأفضل وضع عدسة لالتقاط صورة مثالية.