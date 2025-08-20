ويسلط التقرير الضوء على مواصلة الشركة لمسيرة النمو وتحقيقها المزيد من التقدم في مجالات الاستدامة الرئيسية، والتي تشمل الأداء البيئي، والأثر الاجتماعي، والنهج الأخلاقي في ممارسات الأعمال، والتنوع في الكوادر العاملة، كما يؤكد التقرير على ريادة "مصدر" في مجال التمويل المستدام، لا سيما مع توسيع برنامج السندات الخضراء خلال عام 2024.

وحققت "مصدر" نموا قياسيا في محفظة مشاريعها بلغ 62 بالمئة خلال العام الماضي، حيث بلغت القدرة الإجمالية لمشروعاتها قيد التشغيل والإنشاء والمخطط لتطويرها 51 غيغاواط، ما يعادل تحقيق أكثر من 50 بالمئة من الهدف الذي حددته الشركة لعام 2030 والبالغ 100 غيغاواط.

كما تضاعفت تقريبا القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التشغيل والإنشاء لتصل إلى 32.6 غيغاواط، في حين تنتج المشاريع قيد التشغيل 29,225 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، لتسهم في تفادي انبعاث 15.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وشهدت "مصدر" نمواً ملحوظاً خلال عام 2024 مدفوعاً بعمليات استحواذ إستراتيجية بارزة.

فعلى مستوى توسّعها في السوق الأوروبية، استحوذت "مصدر" على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية بقيمة مؤسسية إجمالية بلغت 3.2 مليار يورو.

كما استحوذت على حصة 50 بالمئة في شركة "تيرا-جن" التي تعد من أكبر شركات الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تلعب محفظة "تيرا- جن" دوراً محورياً في تعزيز نمو القدرة الإنتاجية لمشاريع "مصدر" العالمية، ومن شأن هذا الاستثمار الإسهام في توطيد التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وتسريع وتيرته، بما ينسجم مع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الرامية إلى توفير طاقة موثوقة ومستدامة وبتكلفة مناسبة.

وفي شبه الجزيرة الإيبيرية، إحدى الأسواق الأوروبية الرئيسية، وسّعت "مصدر" حضورها من خلال الاستحواذ على شركة "سايتا" مقابل 1.4 مليار دولار أميركي، إلى جانب استحواذها على حصة 49 بالمئة في محفظة مشروعات طاقة شمسية قيد التشغيل بقدرة 2 غيغاواط مملوكة لشركة "إنديسا".

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن "مصدر" تواصل ترسيخ مكانتها وتعزيز دورها الريادي في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى العالمي، فقد شكل عام 2024 محطة بارزة في مسيرتها، حيث وسّعت الشركة نطاق مشاريعها في الأسواق العالمية الرئيسية، وعززت قدراتها المالية، وقادت بمبادرات إستراتيجية تجسد التزامها بتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

وبصفتها مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً، تعمل ’مصدر‘ على إحداث تأثير ملموس في العديد من المناطق الحيوية، فضلاً عن دورها الفاعل في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة، وستواصل الشركة العمل على دعم الابتكار وتكريس مكانتها شريكاً موثوقاً للحكومات والمجتمعات حول العالم.

وفي إطار حرصها على تعزيز التنوع والشمولية وتنمية الكفاءات القيادية، تلتزم "مصدر" بتعزيز تمثيل المرأة في المناصب العليا، حيث تشكل النساء اليوم 20 بالمئة من فريق الإدارة في الشركة، كما تواصل التزامها بتمكين المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها من خلال تطوير مشاريع تنموية حضرية مستدامة وإطلاق مبادرات تتيح توفير الطاقة للجميع.