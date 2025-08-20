وطبقا للبيانين المنشورين على موقع بورصة الكويت فإن مقوم الأصول هو شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر، ومستشار الاستثمار هو شركة الشال للاستشارات.

ووافق بنك وربة الإسلامي وبنك الخليج في مايو على مقترح لدراسة جدوى عملية الاندماج فيما بينهما لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما وقّع البنكان في يونيو مذكرة تفاهم تتضمن سرية المعلومات المتعلقة بمشروع اندماجهما المقترح.

وأتم بنك وربة في أبريل الاستحواذ على كامل حصص شركة الغانم التجارية التي تملك 32.75 بالمئة من أسهم بنك الخليج، مقابل 498.16 مليون دينار (1.630 مليار دولار).