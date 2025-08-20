وحث ترامب باول مرارا على خفض أسعار الفائدة ويوجه إليه انتقادات حادة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال "هل يستطيع أحدكم رجاء أن يبلغ جيروم باول ’المتأخر جدا’ بأنه يضر بقطاع الإسكان، بشدة؟ لا يستطيع الناس الحصول على رهن عقاري بسببه. لا يوجد تضخم، وكل الدلائل تشير إلى (ضرورة إجراء) خفض كبير في أسعار الفائدة".

وفي أكثر من مرة كان ترامب قد وصف باول بـ"Too Late" (أي "متأخر جداً")، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تدل على ضرورة خفض كبير لأسعار الفائدة.

وأضاف أن هذا الخفض من شأنه توفير تريليون دولار سنويًا.

تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يستعد باول لإلقاء كلمة في قمة جاكسون هول الاقتصادية، وسط ضغوط سياسية ومؤسسية متزايدة.

ترامب، الذي يسعى لتعيين حليف له في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رشح ستيفن ميرين، لشغل مقعد شاغر في المجلس الاحتياطي. يذكر أن ميرين يدعم خفض أسعار الفائدة ويؤيد إصلاحات تسمح بإقالة قادة الفيدرالي من قبل الرئيس، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة النقدية.

يذكر أن هذا الصراع بين ترامب والفيدرالي يعكس توتراً متزايداً حول استقلالية البنك المركزي الأميركي، ويثير تساؤلات حول تأثير السياسة السياسية على القرارات الاقتصادية الحيوية.