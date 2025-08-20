وقال بنك الخليج في بيان للبورصة الكويتية، أمس الثلاثاء، إن موافقة البنك المركزي مشروطة باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول خلال عام.

ووافق بنك وربة الإسلامي وبنك الخليج في مايو على مقترح لدراسة جدوى عملية الاندماج فيما بينهما لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما وقع البنكان في يونيو مذكرة تفاهم تتضمن سرية المعلومات المتعلقة بمشروع اندماجهما المقترح.

وأتم بنك وربة في أبريل الاستحواذ على كامل حصص شركة الغانم التجارية التي تملك 32.75 بالمئة من أسهم بنك الخليج، مقابل 498.16 مليون دينار (1.630 مليار دولار).