كما كشف الاستطلاع، الذي شمل عينة تضم 1000 مستثمر فردي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن دعم واسع للأسواق المحلية الإماراتية، حيث يستثمر 39 بالمئة منهم في سوق أبوظبي، و28 بالمئة في سوق دبي، بينما يستثمر 18 بالمئة في كلا السوقين.

وتنعكس هذه التوجهات في حجم الثقة الكبير بأداء الاقتصاد الإماراتي، إذ عبر 63 بالمئة من المستثمرين عن كونهم "واثقين جداً" من أدائه الحالي، فيما أبدى 59 بالمئة ثقتهم الكبيرة بالأداء طويل الأمد للأسهم المحلية.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، توقع 48 بالمئة تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الأسهم الإماراتية خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقع 34 بالمئة نمواً مستقراً، حيث تتسق هذه القناعة مع تطلعاتهم على المدى الطويل، إذ يرى 58 بالمئة أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق العوائد الأعلى خلال السنوات الخمس القادمة، متفوقة على الولايات المتحدة التي جاءت بنسبة 50 بالمئة.

وفي ما يخص القطاعات المحلية الأكثر جذبا للاستثمار خلال العام المقبل، تصدر قطاع العقارات القائمة بنسبة 55 بالمئة، تلاه قطاع التكنولوجيا 48 بالمئة، ثم الخدمات المالية 37 بالمئة، وقطاع الطاقة 37 بالمئة.

وأكد جورج نداف، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إيتورو"، أن سوقي دبي وأبوظبي من بين أفضل أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم هذا العام، حيث تفوقا بفارق كبير على مؤشرات عالمية، مثل "ستاندرد آند بورز 500"، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن ثقة المستثمرين في سوق الإمارات لا تزال قوية، مدفوعة بأداء ثابت للمؤشرات المحلية، ومؤشرات اقتصادية كلية صلبة، إلى جانب تحقيق أرباح مستمرة في قطاعات إستراتيجية.

وأوضح أن المستثمرين في الإمارات يميلون إلى العقارات والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة، وهي قطاعات تستفيد حاليا من مبادرات حكومية داعمة، مشيرا إلى أن أبرز تعديل على المحافظ الاستثمارية تمثل في زيادة التعرض للأسهم الإماراتية بنسبة بلغت 53 بالمئة، ثم زيادة الاستثمار في السلع الأساسية بنسبة 51 بالمئة.

وتتماشى هذه التوجهات مع تصنيف الذهب والمعادن الثمينة على أنها الأصول الأكثر مرونة بنسبة بلغت 49 بالمئة، في حين جاءت العملات الرقمية في المرتبة الثانية بنسبة 45 بالمئة، حيث تعد حاليا أكثر فئة أصول يحتفظ بها المستثمرون في الإمارات، إذ يستثمر فيها 54 بالمئة منهم.

يذكر أن منصة "إيتورو" العالمية مرخصة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية "FSRA" التابعة لسوق أبوظبي العالمي "ADGM".