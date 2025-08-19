في الوقت نفسه تراجعت الأرباح الأساسية القابلة للتوزيع خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 10.16 مليار دولار بما يعادل 200.2 سنتا للسهم مقابل 13.66 مليار دولار بما يعادل 269.5 سنتا للدولار خلال العام المالي السابق.

كما تراجعت الإيرادات السنوية للشركة إلى 51.26 مليار دولار مقابل 55.66 مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد والفحم، مقابل ارتفاع أسعار النحاس.

وأعلنت بي.إتش.بي صرف توزيعات نقدية بمعدل 0.6 دولارا للسهم بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.