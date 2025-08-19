تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.88 دولار للأونصة (الأوقية).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3381.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل شؤون السلع لدى يو.بي.إس "يتحرك الذهب في نطاق ضيق منذ أسابيع وسط توتر تجاري وجهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وبيانات ضعيفة عن سوق العمل الأميركية، لكننا نعتقد أن المخاطر ستدفعه للارتفاع على المدى المتوسط".

وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بأن واشنطن ستساعد في ضمان أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب الروسية.

ويمكن أن تقدم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة البنك المركزي التي ستعقد في جاكسون هول بولاية وايومنغ من 21 إلى 23 أغسطس توضيحات حول الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المشاركون في السوق حاليا احتمالا بنسبة 83 بالمئة لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.97 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1330.80 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1115.37دولار.