ويؤثر الإضراب في أكبر شركة طيران في كندا على حوالي 130 ألف مسافر يوميا في ذروة موسم السفر الصيفي.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانبان منذ مساء الجمعة أو صباح السبت الماضيين.

وفي تحديث لأعضائها، قالت النقابة إن شركة الطيران بادرت بالاتصال وتم الاجتماع بمساعدة وسيط في تورونتو.

وجاء ذلك بعد إعلان النقابة أن المضيفين الجويين لن يعودوا إلى العمل رغم أن الإضراب، الذي دخل يومه الثالث الآن، قد أُعلن أنه غير قانوني.

وفي وقت سابق، قالت إير كندا إن الإلغاءات المتتالية للرحلات الجوية ستمتد الآن حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن تحدت النقابة أمرًا ثانيًا بالعودة إلى العمل.

وأعلنت الشركة أن عملياتها ستستأنف مساء الاثنين، لكن رئيس النقابة نفى ذلك.

وقال مارك هانكوك، الرئيس الوطني للنقابة الكندية لموظفي القطاع العام الممثلة لمضيفي أير كندا " لن نعود إلى الأجواء".

وكان مجلس العلاقات الصناعية الكندي قد أعلن أمس الاثنين، أن الإضراب غير قانوني وأمر المضيفين بالعودة إلى العمل. لكن النقابة قالت إنها سوف تتحدى الأمر.

كما تجاهل زعماء النقابة أمرًا مطلع الأسبوع بالخضوع للتحكيم الملزم وإنهاء الإضراب بحلول بعد ظهر الأحد.