ووفقا لتحليل أجراه معهد أبحاث السيارات (سي إيه آر)، تشهد السوق المحلية الصينية حاليا حرب أسعار شرسة بهدف الوصول إلى حجم احتكاري في أقرب وقت ممكن، حيث يهدف مصنعون مثل "بي واي دي" و"إم جي" و"جريت وول" إلى تحقيق الريادة في الأسعار والسوق.

وأشار التحليل إلى أنه في ضوء هذه المنافسة تُطرح السيارات في الصين بأسعار أقل بكثير من أسعارها في سوق التصدير في ألمانيا، على سبيل المثال.

كما تُسهم الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات في زيادة الأسعار للمشترين المحتملين في الغرب.

وفي المتوسط، تُحقق السيارات الصينية هامش ربح بنسبة 108 بالمئة في ألمانيا.

وتُعتبر السيارات الكهربائية الصغيرة الصينية باهظة الثمن بشكل خاص في ألمانيا.

وبالمقارنة - ووفقا للدراسة - فإن السيارات الكهربائية الغربية أغلى بنسبة 28 بالمئة فقط في ألمانيا منها في الصين.

ويتوقع معد الدراسة، فرديناند دودنهوفر، مزيدا من التخفيضات في أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا بسبب ضغوط الصين، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح دودنهوفر أنه يمكن لشركات صناعة السيارات الصينية الاستفادة بمزاياها الهائلة من حيث التكلفة من خلال زيادة مبيعات الوحدات وإنتاج البطاريات، مشيرا إلى أن تكاليف المبيعات والتسويق المرتفعة في البداية لكل سيارة تتراجع كلما زادت مبيعات السيارات في أوروبا.

وبحسب الخبير، يمكن للشركات الصينية أن تترجم هياكل التكلفة المواتية إلى مصانع جديدة في أوروبا.

وذكر دودنهوفر أنه سيكون للصين حضور قوي في معرض السيارات الدولي "آيه إيه إيه" في ميونخ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر المقبل.

وأوصى دودنهوفر شركات صناعة السيارات الألمانية والغربية بنقل المزيد من إنتاجها إلى الصين.