وقال معظم المشاركين في الاستطلاع، الذي نشر حديثا، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في التعامل آليا مع المهام المرهقة والمتكررة، مما يتيح للمطورين التركيز على الجوانب الإبداعية.

ولجأ مطورو الألعاب إلى الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة بأكملها والمتمثلة في الارتفاع الكبير في تكاليف التطوير ودورات الإبداع المطولة، في ظل توقعات كبيرة من الجمهور ومنافسة شديدة.

وشملت الدراسة التي أجرتها غوغل ومؤسسة هاريس بول 615 مطور ألعاب في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا والسويد في أواخر يونيو وأوائل يوليو.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 44 بالمئة من المطورين يستخدمون الوكلاء لتحسين المحتوى ومعالجة المعلومات مثل النصوص والصوت والرموز والصوت والفيديو بسرعة، مما يتيح لهم قدرا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

ولكن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي في ألعاب الفيديو موضوعا مثيرا للجدل إلى حد كبير، حيث يشعر كثيرون في هذه الصناعة بالقلق من احتمال فقدان الوظائف والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وانخفاض الأجور.

ووفقا للاستطلاع، يتوقع 94 بالمئة من المطورين أن يقلل الذكاء الاصطناعي من تكاليف التطوير الإجمالية على المدى البعيد. وهذا على الرغم من أن واحدا من كل أربعة مطورين تقريبا يجد صعوبة في قياس العائد الاستثماري من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدقة، فضلا عن أن تكاليف دمج هذه التكنولوجيا لا تزال مرتفعة.

وعبر حوالي 63 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن ملكية البيانات، في ظل الغموض القانوني المحيط بترخيص واستخدام المحتوى الذي يُنتجه الذكاء الاصطناعي وتحديد الجهة المالكة له.