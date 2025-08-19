وبحسب الموقع تراجع متوسط سعر العقارات في بريطانيا خلال أغسطس، الحالي بنسبة 1.3 بالمئة شهريا، وهو ما جاء متفقا مع متوسط التراجع خلال السنوات العشر الأخيرة.

وذكر رايت موف أن انخفاض أسعار العقارات المعروضة للبيع إلى جانب وفرة الخيارات المتاحة أمام المشترين يعزز نشاط المبيعات، مما أدى وصول عدد الصفقات العقارية خلال يوليو إلى أعلى مستوى له منذ فترة الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

كما ساعد الخفض الثالث للفائدة الرئيسية من جانب بنك إنجلترا المركزي في زيادة تفاؤل المشترين وتحسين قدرتهم الشرائية في السوق العقارية.

مع ذلك، أثارت نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماع الشهر الحالي بعض الشكوك حول إمكانية إجراء خفض رابع لسعر الفائدة قبل نهاية العام.

في اجتماع أغسطس صوّتت اللجنة بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة.