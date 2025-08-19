وذكرت الهيئة العامة الأوكرانية للأركان عبر تطبيق تليغرام أن الضربة استهدفت محطة ضخ نيكولسكوي في منطقة تامبوف بوسط روسيا في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وأضافت أن ضخ النفط في المحطة قد توقف تماما.

وتقع المنشأة على بعد حوالي 320 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

ويعد خط "دروجبا" شرياناً حيوياً لتدفق النفط من روسيا إلى أوروبا الوسطى والشرقية؛ وتمد عدة دول — بما فيها المجر وسلوفاكيا والتشيك — بإمدادات طاقية حيوية، خاصةً أن بعضها لا يمتلك منافذ بحرية.

يذكر أنه قد تم استثناء النفط المنتقل عبر دروجبا من بعض العقوبات الأوروبية بعد 2022، الأمر الذي حال دون توقف كامل للإمدادات عن هذه الدول.

وتبلغ سعته التقديرية حوالي 1.2 - 1.4 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الروسية.

وقال روبرت براودي، قائد قوات المسيرات الأوكرانية، لاحقا إنه تم استخدام المسيرات في الهجوم.

واتهم وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو كييف بشن "هجمات تستهدف أمن الطاقة". وذكر نظيره الأوكراني أندريه سيبيها أن بودابست حافظت على "اعتمادها على روسيا" رغم التحذيرات المتكررة من أن "موسكو ليست شريكا موثوقا".