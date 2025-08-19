وقال ماسايوشي سون، رئيس مجموعة سوفت بنك ومديرها التنفيذي في بيان مشترك مع إنتل: "إن أشباه الموصلات هي أساس لكل الصناعات"، مبديا التزامه بالتوسع في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة وإمداداتها في الولايات المتحدة.

وذكر ليب- بو، المدير التنفيذي لشركة إنتل: "إننا مسرورون للغاية بتعميق علاقاتنا مع سوفت بنك".

وبموجب الاتفاق، ستحصل مجموعة سوفت بنك على الأسهم العادية لإنتل بسعر 23 دولارا للسهم.

ومن المحتمل أن يمثل استثمار سوفت بنك نسبة 2 بالمئة من حصة الأسهم، نظرا لأن القيمة الرأسمالية للشركة الأميركية تبلغ نحو 100 مليار دولار.