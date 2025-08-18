وفي المجمل، استورد الاتحاد الأوروبي غاز طبيعي مسال بقيمة 26.9 مليار يورو تقريبا خلال النصف الأول من 2025 .

وجاءت أكبر حصة من الولايات المتحدة وهي بقيمة 13.7 مليار يورو.

وبالنسبة لعام 2024 بالكامل، شكلت واردات التكتل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 45 بالمئة مما يجعلها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية الأوروبية.

وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على الغاز بسبب استمرار الاعتماد عليه من جانب بعض الدول الأعضاء.

وما زالت إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب بما في ذلك عبر ترك ستريم، تتدفق إلى التكتل.