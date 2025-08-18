ويشير التقرير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 6.19 مليار درهم (أكثر من 1.685 مليار دولار) من عائدات السندات الخضراء الصادرة في عامي 2023 و2024 وحتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر، لتطوير مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم تخزين الطاقة، مما ساهم في دعم تنمية قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أسواق مثل أوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا.

ويوضح التقرير أن كل 3.67 مليون درهم (حوالي مليون دولار) تم استثماره عبر سندات مصدر الخضراء في مشاريع للطاقة النظيفة، يُسهم في تفادي نحو 3,700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يرفع إجمالي الانبعاثات التي تم تفادي إطلاقها إلى أكثر من 6.28 مليون طن سنوياً.

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر"، إن إستراتيجية مصدر للتمويل الأخضر تستند إلى تخصيص رؤوس الأموال ضمن إطار منضبط، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح.

وأعرب عن الفخر بتوجيه عائدات السندات نحو مشاريع جديدة خضراء وفق معايير صارمة، ما يسهم في دفع عجلة الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على كفاءة مالية عالية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وكانت شركة "مصدر" قد حدّثت في مارس من العام الجاري إطارها للتمويل الأخضر، بهدف توسيع نطاق المشاريع المؤهلة ليشمل الهيدروجين الأخضر ونُظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.

وعقب ذلك، جدّدت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" تصنيف جودة الاستدامة لـ "مصدر" عند المستوى "SQS1" "ممتاز" ، ضمن رأي الطرف الثاني، مؤكدةً توافق الإطار مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن "الرابطة الدولية لأسواق رأس المال" ومبادئ القروض الخضراء.

وشهد إصدار شركة "مصدر" لسندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم (حوالي مليار دولار) في مايو 2025 إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمعدل 6.6 ضعف.

وتم تخصيص السندات بنسبة 85 بالمئة للمستثمرين الدوليين و15 بالمئة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع هذا الإصدار، يرتفع إجمالي ما جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2023 إلى 10.089 مليار درهم (حوالي 2.75 مليار دولار).

ويمثل برنامج السندات الخضراء جزءاً من أنشطة تمويلية أوسع تنفذها شركة "مصدر"، ويشمل ذلك الحصول على تمويل وفق صيغة دون حق الرجوع بقيمة 22,035 مليار درهم “6 مليارات دولار” في عام 2024 لتطوير 12 مشروع طاقة نظيفة في 9 دول بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 11 جيجاواط.

وتأكيداً على التزامها بالشفافية في مجال التمويل المستدام، استعانت شركة "مصدر" بشركة "إرنست آند يونغ" لإجراء مراجعة محدودة بهدف التحقق من تخصيص العائدات وبعض مؤشرات الأثر البيئي الواردة في تقرير التمويل الأخضر لعام 2024.