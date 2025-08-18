وسوف تذهب أكثر من نصف الغرامة إلى نقابة عمال النقل حيث قضت المحكمة الاتحادية اليوم الإثنين، بأنه سوف يتم البت في مصير الـ40 مليون دولار أسترالي المتبقية في وقت لاحق.

وجاء في الحكم "حرمان شخص ما من العمل بشكل غير قانوني هو حرمانه من أحد أوجه كرامته الإنسانية وهذا لا يزول ببساطة بالإعراب عن الأسف".

وسعت نقابة عمال النقل إلى استصدار غرامة بحد أقصى 121 مليون دولار أسترالي بينما حاولت كانتاس أن تصل الغرامة لما بين 40 إلى 80 مليون دولار أسترالي.

وسابقا تم منح الموظفين المتضررين 120 مليون دولار أسترالي بموجب اتفاق مع شركة الطيران تم التوصل إليه في ديسمبر.