وأعلنت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، في بيان لها أنها بدأت في اتخاذ إجراءات بالمحكمة الفيدرالية الأسترالية اليوم الاثنين، ضد إدارة غوغل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومقرها سنغافورة.

وسوف تقرر المحكمة ما إذا كانت الغرامة التي تقدر بـ55 مليون دولار أسترالي (36 مليون دولار أميركي) مناسبة.

وبموجب الاتفاقيات المانعة للمنافسة، والتي ظلت سارية لمدة 15 شهرا حتى مارس من عام 2021، قامت "تيلسترا" و"أوبتوس" بتثبيت محرك بحث غوغل مسبقا على هواتف أندرويد المباعة للعملاء، فيما تم استبعاد محركات البحث الأخرى.

وفي المقابل، حصلت شركتا الاتصالات على حصة من عائدات الإعلانات التي حققتها غوغل من هؤلاء العملاء.