وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن هذا يُمثل زيادة بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما انخفضت تصاريح بناء المساكن إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010.

ويشمل الرقم كلا من المباني الجديدة بالكامل والشقق الإضافية التي شُيّدت داخل مبانٍ قائمة.

ويعود هذا النمو المتواضع بشكل رئيسي إلى منازل الأسرة الواحدة، حيث ارتفعت التصاريح بنسبة 14.1 بالمئة لتصل إلى 21 ألفا و300 وحدة. في المقابل، انخفضت تصاريح منازل العائلتين بنسبة 8.3 بالمئة لتصل إلى 6 آلاف وحدة.

أما بالنسبة للوحدات السكنية متعددة العائلات - التي تُعتبر القطاع الأكثر أهمية لمعالجة نقص المساكن في ألمانيا - فلم تشهد أي تغيير يُذكر، حيث تمت الموافقة على 57 ألفا و300 شقة جديدة.

وتُعتبر تصاريح البناء السكني مؤشرا مبكرا على نشاط البناء القادم. ومع ذلك، لا تُنجَز جميع المشاريع المُعتمدة في الوقت المحدد، أو لا تُنجز على الإطلاق.

وفي عام 2023، لم يُنجز في البناء السكني سوى 251 ألفا و900 شقة على مستوى ألمانيا، وهو أدنى رقم منذ عام 2015. كما ازداد متوسط المدة من صدور التصريح إلى الإنجاز في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بمقدار ستة أشهر منذ عام 2020 ليصل إلى متوسط 26 شهرا.